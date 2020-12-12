【靈感特薄時@iM網欄】business of rejection 前世做錯事 今世做廣告

▲ 從事廣告，為了解市場、產品、潮流等，經常需以精讀方式，短時間內掌握不同類型的專門知識。網上截圖

你想做廣告嗎？

不如先問一句，你喜歡做廣告嗎？很多新人說喜歡做廣告，因為有種說不出的魅力，迷人、熱情、浪漫、無拘無束，能擁抱藝術之餘亦能賺錢糊口，彷如有愛情亦有麵包，但進了廣告公司沒多久，見識到一個真正的廣告，如何經歷七七四十九劫九九八十一難，才能修成正果出街見人之後，往往有極高概率打退堂鼓，換句話說，你可能喜歡做廣告，但你未必想做廣告。

廣告，原意是為品牌或產品，製造萬人迷的效果，但行內一位首席策略師卻諷刺地提到：廣告業的本質是一門「business of rejection」！提案被推翻，創意被否決，倘若將「彈鐘」次數累積一年，應該跟你全年的工作時數相若，那份被拒絕的心態，是必須適應的常態，有時客戶的Comment，更會大鑊得令廣告公司內所有人都會懷疑人生，包括茶水姐姐！前世做錯事，今世才做廣告。

知道以上日常情況後，對廣告死心嗎？還是依然對廣告死心塌地？台灣創意文案天后李欣頻，於2004年出版的《廣告副作用》中的一篇，可能提供到後者犯賤的原因，文中她向讀者介紹為什麼「廣告，是所有人一生的必修科」，在此附上部分內容：

▲ 已絕版的廣告文案「恩物」，極具啟發性，當中更告訴你為什麼要從事廣告。圖片來源：Carousell

學行銷 —— 用科學的方法，在最快的時間內，找到自己無可取代的人生位置。

學攝影 —— 在電影院中學風格，用鏡頭練眼光，除了看面相之外，讓自己比以前更會看人。

學市場 —— 喜歡服裝，又愛電影，迷戀喬丹，又對跑車瘋狂。來不及等輪迴，又沒本錢當演員，想試遍三百六十五行，廣告讓你熟練每種市場的吸心大法。

學公關 —— 左右逢源才能面面俱到。學幾招到哪都能打通關的技巧，把自己變得更友善是道德的。

學創意 —— 為了激盪出與情人的新相處方式，我們必須不停地動腦。 學美學 多一點美學常識，增加自己的可看性，比美容更有效。

學趨勢 —— 向塔羅牌問明天的趨勢，從水晶球看未來已經落伍。用流行生死學預測蛋塔的壽命…



▲ 從事廣告，為了解市場、產品、潮流等，經常需以精讀方式，短時間內掌握不同類型的專門知識。網上截圖

以上提及的，你未必全懂，但你必須相信，從事廣告真的可以讓你學會這些東西，讓你先有知識，再有智慧，進步到今時今日，你能學會的必定更多，從烹飪技巧到量子力學、新派藝術到語言偽術，大數據到燒數簿，跳HipHop到跳老舞，由神交談情到社交轉運、偷心到呃Like…只要你有興趣，數之不盡從客戶及工作而來的專門知識，即使學懂皮毛，亦足以在行外人前也文也武！

▲ 今年十月，十位廣告公司創作主腦與LinkedIn 推出廣告，你一句我一句，叫人「不要做廣告」。 來源：https://youtu.be/ZbLMJ-40IXc

但老實說，你喜歡做廣告，亦未必適合做！早前便有10位華人創意主腦，夥拍LinkedIn，以「不要做廣告」為題，帶出廣告人應具備的素質，食得鹹魚抵得渴，食得檸檬抵得諗，唯有你受得了每項創意，隨時被拒絕七十個七次、玻璃心有納米自我修復功能、頂得住提案裡提倡可持續優質生活，但現實中自己卻持續地半夜OT 吃著劣質外賣、不介意只是心裡富有、認為今世要還上世的債…嗯，你可以考慮做廣告了。

問題是：你還想做廣告嗎？

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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