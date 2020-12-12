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集體訴訟獲英國法院受理 萬事達卡面臨逾1400億元索償

環球政經 22:10 2020/12/12

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全球大型信用咭發行商之一萬事達卡（美：MA）面臨巨額索償。消息指，英國最高法院日前決定受理一宗針對該公司的集體訴訟，指控萬事達咭由1992至2008年這16年內，向超過4,600萬英國人收取過高的交易費用。這單官司將移交位於倫敦的競爭上訴法庭(Competition Appeal Tribunal)審理。一旦敗訴，萬事達卡面臨140億英鎊，即1,430億元的巨額索償。萬事達卡周五收報327.42美元，跌1.2%。

【新冠疫苗】美國FDA批准使用輝瑞疫苗 首劑預料一日內接種  詳情請看【下一頁】 

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股   詳情請看【下一頁

萬事達卡被指長期收取過高交易費用，如同向英國民眾徵收無形稅項。歐盟委員會已於2007年裁定，萬事達卡這舉動違反市場競爭法，須向每位英國人賠償300英鎊，即3,000元。萬事達卡及後曾向英國法院上訴，惟失敗告終。

在第三季度，受累疫情限制各地旅遊導致跨境交易量下跌，萬事達卡收入及盈利，分別按年下跌14%及27%，至38億美元及15億美元。

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撰文 : 李尚毅

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