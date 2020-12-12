【銀色債券2020】新一批銀債獲14萬人認購 涉資433億元超額認購逾3倍

最新一批銀色債券日前截止認購，初步認購結果顯示，認購者數目約有14萬，較去年增加1.4倍，涉及金額則約433億元，較去年增加4.5倍。由於目標發行額為100億元，意味本輪銀色債券超額認購3倍。預期最終總發行額，將上調至150億元。

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超低息環境，令穩定派息的投資工具富有吸引力，新一批銀色債券保底息上調至3.5厘，多家銀行都表示認購反應空前熱烈。當中滙豐(00005)及恒生(00011)表示，本批銀債累計的總認購金額高於過去四年總認購額的總和。滙豐亦表示，經該行數碼渠道的申請有顯著上升，其中透過流動銀行的申請宗數及金額均為去年的三倍。中銀香港 （02388） 則表示，經該行認購銀債的金額及人數齊破紀錄，認購銀債的金額除達去年的5倍，亦高於iBond的歷史紀錄。

新一批銀色債券的最終認購結果，將於18日(下周五)公布。

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