【社區團購】美團跌近4%　網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言

▲ 【社區團購】網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言

疫情觸發社區團購冒起，並吸引多間大型科網企業加入，希望可分一杯羹。但內媒報道，周六（12日）網上流傳阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲、美團 （03690） 創辦人兼首席執行官王興、拼多多（美：PDD）董事長黃崢等表示，將退出社區團購業務，有消息人士指上述為謠言。

美團今天一度跌近6%，低見276元，現報283元，跌3.7%；阿里巴巴跌3.2%，低見250元。

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官媒人民日報日前評論社區團購時指，「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃」。該報又提到，「如果只顧著低頭撿六便士，而不能抬頭看月亮、展開贏得長遠未來的科技創新，那麼再大的流量、再多的數據也難以轉變成硬核的科技成果，難以改變我們在核心技術上受制於人的被動局面。」

其後，網上率先傳出馬雲表態，指「阿里將全面退出社區團購，認真做好科技賦能，服務產業升級」，不久便傳出王興、黃崢也表態，退出社區團購。

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報道指，阿里巴巴、美團官方尚未有回復，但社區團購業務產品目前仍能正常使用，並推出了不少「雙12」的營銷活動。有接近拼多多的人士指，網傳拼多多黃崢表示退出社區團購業務是謠言，也有互聯網行業分析師指「真實性肯定有問題，這麼大一個公司戰略問題，怎麼可能這麼兒戲，這應該是謠傳」。

內地大型超市﹕社區團購平台補貼壓低價格 損害利益

有內地媒體報道，內地大型超市華海順達在內部流傳一份通知，內文提到公司收到眾多投訴，點名指拼多多旗下「多多買菜」、美團旗下「美團優選」壓價情況嚴重，個別產品價格甚至低於出廠價，損害客戶的利益，因此規定超市旗下的經銷商必須經過超市同意，才能操作社區團購平台，而且販賣商品價格不得低於公司的終端零售價。內文更指，若有經銷商使用社區團購平台，導致對超市影響惡劣，將直接取消其經銷權處理。

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編輯：袁諾曦