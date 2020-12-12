【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市

麥格理發表研究報告指，在「宅經濟」（Stay-at-home economy）蓬勃發展下，創科實業（00669）將在市場上獲得更多的市佔率。該行上調創科實業目標價91.4％，由原來的70元升至134元，重申「優於大市」評級，並認為最近股價回調，提供了買入良機。創科周五收報103.5元，較麥格理予其最新的目標價134元，仍具近三成上升空間。

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麥格理表示，隨著主要競爭對手削減成本，集團有望提高於商業和工業領域的滲透率，因為集團解決了現有工具的不足，加上消費者的偏好已轉至無線產品。集團的研發投入和產品開發，應有助於拉開與競爭對手之間的差距。該行指，集團專注於擴展鋰無線電池平台一直是規模增長的主要動力。此外，集團通過提高效率、增加高利潤產品，以及優化供應鏈，以實現毛利率增長。該行預料，集團的毛利率將由去年的37.7％，擴大至2023年的39.6％。同時，該行亦將集團今年及明年的盈利預測分別提高10％。

較早前，滙豐證券亦發表報告指出，創科的競爭對手與供應商的季績強勁，為集團帶來正面影響，料創科第三季表現強勁，故將其目標價由115元上調至130元，重申「買入」評級。滙證預測，創科第三季表現強勁，主要是家居DIY風氣，帶動旗下品牌Ryobi，在基建活動重開後，及其旗艦業務Milwaukee工具的業務亦有所增長，對集團未來發展有信心，預計創科實業今年度下半年及2021年，收入按年升16％及20％，而盈利則分別增長19％及23％。

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