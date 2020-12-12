南韓性侵女童罪犯趙斗淳出獄 民眾擲雞蛋抗議

▲ 南韓罪犯趙斗淳2008年性侵犯一名8歲女童而被判入獄12年，周六（12日）刑滿獲釋。

南韓電影《素媛》改編自真人真事，南韓罪犯趙斗淳2008年性侵犯一名8歲女童，其後被判入獄12年。趙斗淳周六（12日）刑滿獲釋，出獄後引起大批南韓民眾抗議，更向趙斗淳投擲雞蛋以示不滿。

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趙斗淳2008年12月於京畿道安山市，將一名當時年僅8歲的女童拖入教堂洗手間內暴力性侵，導致女童的大小腸流出，更要終生使用人工尿袋。趙斗淳被判入獄12年，更令公眾不滿刑期過輕。南韓國會於2010年，將有期徒刑上限延長至30年。

一頭白髮的趙斗淳周六戴帽及口罩，在懲教官員的陪同下離開首爾南部的懲教所，返回位於安山市的寓所。面對媒體追問，趙斗淳於途中保持沉默。約有150名民眾在趙斗淳的寓所外等候，向趙斗淳投擲雞蛋洩憤，又高呼口號要求處決或驅逐他。

懲教官員表示，趙斗淳前往辦公室的途中已承認自己的錯誤行為，並表示將繼續反省自己的過錯。

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韓聯社引述受害人的父親指，他對趙斗淳獲釋出獄感到憤怒。他表示趙斗淳搬到的寓所位於住宅區，鄰近有一間幼稚園及其它學校。他認為趙斗淳決定搬到這個地區沒有意義，反映他根本無作出反省。

警方指出由於公眾憂慮趙斗淳或會再次犯罪，將會對他進行全天候檢控，在其寓所附近按照15部閉路電視，並提高附近30處照明設施的亮度。

責任編輯：鄭錦玲