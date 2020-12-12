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90歲婆婆巴士上忘戴口罩 好心人送口罩 網民大讚「有愛」

環球政經 17:22 2020/12/12

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本港第4波新冠肺炎疫情持續，市民都必定一罩隨身，才可以外出。不過，有時候忘記了戴口罩又怎麼辦呢？除了自身健康沒有保障之外，分分鐘會被人標籤為無公德。

【新冠肺炎】政府上調口罩令限聚令等罰則 以加強條例阻嚇力：【下一頁

有網民在Facebook群組「西環變幻時」上載圖片，分享某日搭電車時，看到一位約90多歲、身穿紫色衫的婆婆沒有戴口罩，自己也不知，車上有一位好心人見狀，給婆婆一個備用口罩給婆婆戴上。

拜登擬要求民眾百日戴口罩 證疫苗安全將公開接種：【下一頁

婆婆事後亦不禁表示：「現在的人互相幫助真好」。網民看到帖文後，紛紛表示「好有愛」，認為該名姨姨的行為相當暖心，也希望香港人在高壓的抗疫環境下，不忘關心別人，互相幫助。

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責任編輯：翁嘉陽

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