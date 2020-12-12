甲骨文總部將由加洲遷至德州　冀增員工工作彈性

▲ 又一間科企離開加州 Oracle宣布總部遷至德州

加州矽谷是創新科技業大本營，但近期愈來愈多美國科企表明有意遷出公司總部至其他州份，最新一家是Oracle（甲骨文），外電報道，該企會將總部由矽谷遷至德州奧斯汀。

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該企發言人表示，該企正實施靈活辦公地點政策，料將總部遷移後，會讓員工在工作地點與工作方式提供更大的靈活性。該企員工可自主選擇工作地點，也可繼續在家工作，並預計會在美國增設更多運作中心，冀實施更現代化的工作方式，提高員工的生活質素與工作效率。

今年以來，多間總部設於加州的科企出現移居潮，HP將加州總部遷至德州休斯頓、數據分析公司Palantir則選擇移至科羅拉多州。最惹人注目的，是Elon Musk本星期確認他居所移至德州，雖然其公司主要業務仍留在加州。

據CNBC報道，德州州長Greg Abbott表示，新冠肺炎疫情加速科企移至該地，亦不限於加州企業，幾乎每星期都有企業CEO聯絡他。他指出，遙距工作成為趨勢，加上該地在營商規限與稅務環境都較為理想，讓德州成為很多企業的選擇。

責任編輯: 周俊霖