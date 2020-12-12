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【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅

新股IPO 17:38 2020/12/12

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有「中國P&G」之稱藍月亮 （新上市編號：06993） 據指公開發售超購逾300倍，凍資逾2900億元，將於周三（16日）掛牌。雖然藍月亮招股火熱，但其掌門人卻極為神秘，藍月亮創始人兼首席執行官羅秋平對外鮮少接受訪問，也甚少談及私事。不過原來這位低調的舵手，與其妻子，即董事會主席潘東在香港的港島區擁有豪宅。

藍月亮PE較農夫山泉貴多少？詳看【下一頁】

據藍月亮招股書顯示，羅秋平及潘東夫婦的申報地址為貝沙山道8號貝沙灣6期8A座49樓A室。據平面圖顯示，貝沙灣第六期每層只有兩伙，而羅秋平及潘東夫婦的單位實用面積逾1752呎，為四房三廁間隔，廚房連有士多房及廁所。

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貝沙灣為位於薄扶林鋼綫灣數碼港沿岸的大型豪宅屋苑，由李澤楷做主席的盈大地產 （00432） 開發，項目於2003年開售。貝沙灣共有六期，第三及五期為獨立屋，第一、二、四、六期則是各8座呈波浪型的住宅。

圖解藍月亮招股重點

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貝沙灣不單有臨海優勢，商場、海濱公園及娛樂設施亦一應俱全，附近的數碼港商場面積約30萬方呎設有豪華舒適的電影院、各國美食、大型超級市場及各類型商店等。貝沙灣前方的海岸線設有數碼港海濱公園，屬區內的「放狗勝地」。

由於貝沙灣整體規劃完善，交通也便捷，吸引不少影星及商界名人進駐，據指包括周潤發、張家輝、古天樂、李澤楷及羅家寶等。

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編輯：袁諾曦

香港股票 藍月亮集團（06993） IPO

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