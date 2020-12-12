  • 21°C
香港時間 : 20201212日 (六) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股

股樓投資 17:53 2020/12/12

分享：

繼富時羅素及標普道瓊斯指數公司後，美國另一主要指數公司納斯達克亦宣布，因應華府對個別和內地軍方有關的中資企業實行制裁，會把其中4隻中資成分股從指數成分股組合剔除，12月21日生效。

【騰訊700】60歲或以上王者食雞玩家 課金逾千元需通過人臉驗證   詳情請看【下一頁

【TikTok】傳KKR紅杉資本參與新一輪融資 字節跳動最新估值達14000億元   詳情請看【下一頁

納斯達克指數剔除4間中資企業一覽：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

較早前，富時羅素已率先剔除8隻中資股，及後標普道瓊斯指數公司，更從旗下股票及債券指數，剔出21隻中資成分股。

美國現任總統特朗普較早前簽署行政命令，禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有35間屬於不同領域，被指和內地軍方有聯繫的中資企業，並且於下月即明年1月起，不能購買，投資包括有關中資企業的新興巿場基金。而目前進行上述有關投資的美國投資者，最遲也要在明年11月撤出有關投資。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

  

 

 

撰文 : 李尚毅

納斯達克綜合指數 經濟

上一篇文章

【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市

下一篇文章

90歲婆婆巴士上忘戴口罩 好心人送口罩 網民大讚「有愛」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票