【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股

繼富時羅素及標普道瓊斯指數公司後，美國另一主要指數公司納斯達克亦宣布，因應華府對個別和內地軍方有關的中資企業實行制裁，會把其中4隻中資成分股從指數成分股組合剔除，12月21日生效。

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納斯達克指數剔除4間中資企業一覽：

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較早前，富時羅素已率先剔除8隻中資股，及後標普道瓊斯指數公司，更從旗下股票及債券指數，剔出21隻中資成分股。

美國現任總統特朗普較早前簽署行政命令，禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有35間屬於不同領域，被指和內地軍方有聯繫的中資企業，並且於下月即明年1月起，不能購買，投資包括有關中資企業的新興巿場基金。而目前進行上述有關投資的美國投資者，最遲也要在明年11月撤出有關投資。

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