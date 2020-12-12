衞生局局長表示確保疫苗安全才購買 「官員可帶頭接種 增公眾信心」

政府採構疫苗取得進展，內地科興生物的100萬劑疫苗，最快下月到港，而復星及BioNTech研發的疫苗預期下年首季交付，食物及衞生局局長陳肇始指，不論疫苗來源地，都會監察臨床數據確保安全，當局正籌備疫苗接種安排，若可增加市民信心，政府官員可以先行接種。

【新冠肺炎】林鄭月娥：首批疫苗下月到港 内地疫苗安全 不適宜政治化：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示供應商仍要提交臨床數據，確保疫苗安全有效才購買，陳肇始強調不論疫苗來源地都會做好把關。她繼續指：「目前只到臨床第三期試驗，我想每個研發機構都有機會出問題，最重要我們要監察數據，清楚地由專家去證明是安全及有效，我想才最重要。」

【新冠肺炎】由下周四起生效 烏克蘭將列入高風險地區 抵港人士須供檢測報告：【下一頁】

由於得知外界對疫苗安全有疑慮，陳肇始表示為增加公眾信心，政府官員可帶頭接種，另外可優先接種疫苗的人士包括醫護人員、長期病患者、院舍職員及六十歲以上長者，長者或要分批接種。

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽