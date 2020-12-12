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【美國疫情】特朗普照辦白宮節日派對 無社交距離捱轟

環球社會熱點 17:24 2020/12/12

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美國總統特朗普堅持於白宮舉行節日派對，更未有嚴守社交距離指引。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，每日新冠肺炎患者死亡人數達3000人。不少專家呼籲美國人避免舉行大型室內聚會，美國總統特朗普（Donald Trump）卻堅持於白宮舉行節日派對，更未有嚴守社交距離指引，令人憂慮白宮會爆發疫情。

【輝瑞疫苗】美國批准緊急使用 特朗普：24小時內接種 【下一頁】

白宮近期舉辦多達20場節日活動，特朗普周三（9日）於白宮接待約200名賓客，參與白宮的光明節慶祝活動。根據社交媒體上發布的照片及影片，特朗普在台上作簡短演說時未有佩戴口罩，台下大多數賓客雖然都有戴口罩，但現場擠滿了人，並無遵守社交距離。

影片

特朗普周四（10日）晚於白宮，接待數十名賓客參與年度國會舞會。白宮允許賓客於禮堂內隨意走動，包括觀賞聖誕樹等擺設及享用餐飲。

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有記者質疑科學家呼籲民眾應避免大型聚會的同時，特朗普為何仍堅持舉辦大型聚會，而且不少出席人士都不戴口罩。

特朗普則堅持自己是在安全的情況下舉辦聚會：

這些是聖誕晚會，坦白說，你也知道我們也大幅度減少（出席晚會）人數。而且我看到很多人在派對上都有戴口罩。

（Well, they’re Christmas parties, and frankly, we’ve reduced the number very substantially, as you know. And I see a lot of people at the parties wearing masks.）

雖然華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）上月也收緊限制，將室內聚會人數上限減至10人，但白宮沒有義務遵守這些規定。

責任編輯：鄭錦玲

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