【美國疫情】特朗普照辦白宮節日派對 無社交距離捱轟

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,每日新冠肺炎患者死亡人數達3000人。不少專家呼籲美國人避免舉行大型室內聚會,美國總統特朗普(Donald Trump)卻堅持於白宮舉行節日派對,更未有嚴守社交距離指引,令人憂慮白宮會爆發疫情。

白宮近期舉辦多達20場節日活動,特朗普周三(9日)於白宮接待約200名賓客,參與白宮的光明節慶祝活動。根據社交媒體上發布的照片及影片,特朗普在台上作簡短演說時未有佩戴口罩,台下大多數賓客雖然都有戴口罩,但現場擠滿了人,並無遵守社交距離。

特朗普周四(10日)晚於白宮,接待數十名賓客參與年度國會舞會。白宮允許賓客於禮堂內隨意走動,包括觀賞聖誕樹等擺設及享用餐飲。

有記者質疑科學家呼籲民眾應避免大型聚會的同時,特朗普為何仍堅持舉辦大型聚會,而且不少出席人士都不戴口罩。

特朗普則堅持自己是在安全的情況下舉辦聚會:

這些是聖誕晚會,坦白說,你也知道我們也大幅度減少(出席晚會)人數。而且我看到很多人在派對上都有戴口罩。

(Well, they’re Christmas parties, and frankly, we’ve reduced the number very substantially, as you know. And I see a lot of people at the parties wearing masks.)