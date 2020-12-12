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「先達」電訊舖職員疑被騙 11萬元購4張偽冒「百老匯」禮物卡

環球政經 16:33 2020/12/12

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警方於今日（12日）中午12時許，接獲旺角先達廣場一名電訊舖負責人報案，指早前一名可疑男子以「推銷員」身分到訪店舖並遊說說男職員以11萬元優惠價，購買4張總值12萬元的連鎖電器店「百老匯」的儲值禮物卡，每張卡分別有3萬元儲值，最後男職員買入禮物卡。

【台灣詐騙案】中學學歷台男無牌行醫 售賣自家製「藥汁」 賺逾200萬台幣：【下一頁

店員購買禮品卡後一直未有使用，至今日打算使用時，發現該4張禮品卡並無儲值相關金額，他懷疑受騙於是報警求助。警方派員到店舖調查事件，翻查閉路電視蒐證，騙徒犯案時身穿灰色外套及杏色長褲。

【滙豐調查】8成港人曾成騙徒目標 26%中伏 25至39歲最易墜網上情緣騙案：【下一頁】

暫時案件交由旺角警區刑事調查第1隊跟進，案件暫列行騙處理，現正追緝騙徒歸案。消息指，商場內有其他店舖職員亦購入「空心」電器儲值卡，不排除有多人受騙。

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責任編輯：翁嘉陽

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