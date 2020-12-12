曾出演《蝙蝠俠》、《第五元素》 196cm 硬漢Tom Lister Jr.疑死於新冠肺炎

曾有份演出電影《第五元素》（The Fifth Element），以及電影《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）的外國演員Tom Lister Jr.，今午被發現死於家中，終年59歲。

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Tom Lister Jr.原為一名摔角手，但196cm的身高，加上魁梧的身形令他獲得不少導演的注意，及後順利成章轉型為演員。據悉，在一星期前他已出現類似新冠肺炎的病徵，身體變得虛弱之餘亦要推掉早已安排好的活動。

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到最近他的經紀人及助理，想送些維他命和抗生素給他時，電話沒人接，也沒有人應門，最終只能請來警察破門而入，才發現到他在家中離世，繼昨日（11日），韓國殿堂級導演金基德在拉脫維亞感染新冠肺炎併發症逝世後，又有另一位演藝圈人士疑患上新冠肺炎離世。

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責任編輯：翁嘉陽