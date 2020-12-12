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【聖誕節】微軟推出聖誕改篇歌專輯？Jingle Bells變Bing-le bells

科技 15:56 2020/12/12

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微軟推聖誕歌專輯？齊唱「Joy to the Word」

科企常有「不務正業」，推出奇怪產品進行營銷活動的例子。最新的個案來自微軟，竟然趁臨近聖誕節推出聖誕歌專輯！

傳統聖誕歌都離不開Jingle Bells、Joy to the World那幾首、微軟在官方Twitter發推文表示，微軟推出「Microsoft Holiday Hit」專輯，輯錄多首經典聖誕歌。如果一打開隨推文的懷舊風影片廣告，就可以聽到廣告宣傳語句，以及多首精選歌曲。專輯當然內有乾坤。第一首打頭陣的是「Joy to the Word / Spellcheck is done / it fixed all of my stuff」，接連多首改編歌詞都將微軟產品放進歌詞，最有趣的可能是「Bing-le bells Bing-le bells / Bing goes all the way」。

4張CD收錄60首歌的Microsoft Holiday Hits (影片截圖)

影片可往Twitter觀賞:連結

影片中有提供訂購電話，但字幕中已表明整件事是惡搞，請不要致電。不過，網民反應亦很熱烈，不乏有叫微軟認真推出唱片專輯的回覆。既然歌曲已製作，不能排除微軟未來以某種形式，將這些洗腦歌推出的可能性。

責任編輯: 周俊霖

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