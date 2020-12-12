黃又南宣佈患腦退化父親離世 曾為父承擔700萬債務

現年37歲，以男子組合Shine身分出道的黃又南昨日在Instagram發文，表示患有腦退化症的父親已經離世，同時感謝父親努力的將他撫養成人，希望父親一路好走。

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又南的爸爸黃文藻享年66歲，早年患有腦退化症，3年前一度失蹤6日，原來那是第二次走失，後來家人找到並他送他回家，不過仍然令家人非常擔心。

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又南的父親曾經欠下700萬港元，又南2007年公開承認為爸爸承擔其所有債務，默默努力工作儲錢還債，不過在債務全數償還後，2015年黃父又確診患上認知障礙。又南表示，自己最大的遺憾是未能在爸爸見證下，完成人生大事，他又表示從來沒有埋怨過爸爸破產，「爸爸好景嘅時候，好錫我哋一家人，不時帶我哋去旅行，所以我好愛佢，從來唔覺得佢係負累。」

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責任編輯：翁嘉陽