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歐央行擬批准銀行恢復派息 上限為盈利20% 較英倫銀行保守

股市 15:40 2020/12/12

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歐央行據報考慮批准銀行恢復派息，惟上限為盈利的20%。

繼英倫銀行容許滙豐 （00005） 等英國的銀行恢復部分派息及派花紅後，外電引述消息人士指，歐洲監管機構考慮撤銷銀行派息限制，但或設派息上限為盈利的20%，較英倫銀行公布佔盈利25%的上限更為保守。

消息人士指，首9個月或只讓大型銀行恢復派20%的盈利，以在金融體系上保留資本。據指，有關條款尚未有定案，視乎下周歐洲監管機構於會議內的決定。歐央行發言人對此拒絕回應。

消息又指，即使恢復派息，該等銀行即要確保有充足的資本抵銷虧損，並可保持借貸。

券商對滙豐最新預測

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英倫銀行周四（10日）批准英國的銀行恢復部分派息，惟派息仍須以審慎為原則，在2021年中期業績前，當局會為主要銀行提供進一步指引。根據目前規定，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金額不得多於銀行在2020年底風險加權資產總額的0.2%，或者佔2019年至2020年累積盈利的25%。

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歐央行「放風」明年銀行有望恢復派息 英倫銀行或跟隨？

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編輯：袁諾曦

經濟 英倫銀行 歐洲央行 金融 銀行 滙豐控股（00005）

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