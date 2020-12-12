【Tesla股價】Tesla周五收市後入標指　撞四巫日　投資者有無金執？

Tesla將於周五（12月18日）收市後納入標普500指數，取代Apartment Investment and Management（NYSE：AIV；公寓投資與管理）成為標指成份股，AIV市值僅49億美元，而Tesla市值逾5700億美元，即追綜標普500指數的相關基金，除了全數減持AIV外，亦需要沽出部份其他成份股，以買入相對比例的Tesla股份。適逢其會，美股周五亦是四期結算日，即期指、期權、股指、股權的結算。美股每年有4次這樣的結算，分別是3月、6月、9月、12月第三個星期五，通常市況較為波動；基金大型換馬加上市況波動，投資者均關注「有無金執」。

四期結算日有幾震？

以道指來說，3月20日高低波幅達1436點，全日跌913點。6月19日的高低波幅為691點，全日跌208點。9月18日的高低波幅僅458點，全日跌244點。

被動基金換馬規模？

據官方的2019年資產統計，標普500指數基金規模達4.6萬億美元，主動基金6.6萬億美元，總基金規模共11.2萬億美元。由於主動基金自主選股，無必需跟買的限制，被動基金則需跟隨指數權重買股，不過，僅交易所買賣產品（ETP）才有較嚴格的限制，其ETP規模為8162.4億美元，以Tesla納入約1%計，預期最少買入額僅82億美元，追買的資金規模或較證券行估計的少。不過，Tesla股價相比上次公布時已大升，預期納入權重再增，或達1.5%。

Tesla近3個月的日均成交226億美元，期間最高單日成交達433億美元，即使以4.6萬億的基金規模計，換馬資金或500億美元，其流通量亦未令市場擔心。

道瓊斯指數公司通告亦指，雖然早前諮詢過分段納入，不過，在考慮特斯拉的預期流動性，和市場在當天容納大量交易能力等因素，仍決定一次過納入。

有無金執？

Tesla：標普早於11月16日已宣布Tesla納入標指，12月9日高見654.32美元，期間股價已抽升60%，至周五股價仍處600美元之上，仍維持強勢。

至於其他標指成份股，尤其是蘋果、微軟、亞馬遜及facebook等，或因權重減低而遭到沽壓，股價回吐，則為投資者提供較好的入場位。

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記者：譚志偉