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英航抵港航班4名乘客確診 停飛至聖誕節

環球政經 14:54 2020/12/12

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英國航空周二由倫敦抵香港的航班（BA027）有4名乘客確診染疫，該公司宣佈航線停飛至聖誕節。

【航空寒冬】繼2月裁400名員工後 港航即日再裁走250名機艙服務員 ：【下一頁

衛生署由英國航空營運，本周二（8日）由倫敦飛抵香港的BA027航班有4名乘客經衛生署臨時樣本採集中心所採集的樣本確診新冠肺炎，另有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件。

【不敵疫情】傳漢莎航空本月擬裁員2.9萬人 明年將再裁1萬名德國員工：【下一頁

因此當局引用防疫規例，禁止英國航空營運的客機在12月12日至25日期間，從英國倫敦著陸香港。

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責任編輯：翁嘉陽

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