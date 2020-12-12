英航抵港航班4名乘客確診 停飛至聖誕節

英國航空周二由倫敦抵香港的航班（BA027）有4名乘客確診染疫，該公司宣佈航線停飛至聖誕節。

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衛生署由英國航空營運，本周二（8日）由倫敦飛抵香港的BA027航班有4名乘客經衛生署臨時樣本採集中心所採集的樣本確診新冠肺炎，另有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件。

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因此當局引用防疫規例，禁止英國航空營運的客機在12月12日至25日期間，從英國倫敦著陸香港。

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責任編輯：翁嘉陽