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【宅經濟】和牛網購生意本周急升逾倍　疫情帶旺網購食材商

商業 12:01 2020/12/13

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宅經濟推動食材銷售 和牛批發商生意年增1倍

疫情推動宅經濟的運作，近月網購食材商在香港業務大受歡迎。專營入口澳洲和牛的肉類供應商和牛波士、其創辦人麥迅婷分享，該店本來經營B2B（對企業）生意，去年底開設零售網店，碰巧遇上疫情下急增的「宅經濟」網購需求，有所受惠。

其他宅經濟的報道：【宅經濟】UNIQLO網絡旗艦店周年祭　多款男女童裝低至19元起

＞＞【疫市營商】改變商業模式求存　「宅經濟」成新趨勢

她分享，疫情以來，每當防疫措施收緊，其和牛網購生意便應聲上升，今年3月、8月均是高峰，又以本星期生意為例，定單量按周已上升一倍。她續指，網店生意約佔整體約五分之一至六分之一，對成績已滿意，「我們主營餐廳、零售批發，數量上自家的零售佔比不會太高。」她又補充，全年生意增長料約1倍，除了網店，亦受超市、零售點的生意帶動，見到港人購買優質食材回家烹煮的需求上升。

談到網店經營心得，她指開網店需要針對全港潛在消費者，經營手法與實體店完全不同，需靠數碼工具協助。惟較大的成本來自物流，在開拓零售網店時，已將物流外判給第三方，但因零售定單多而量少，成本明顯高企，佔近兩成。

她認為，港人網購凍肉在疫情前不算普及，至今已經養成習慣，「不少人今年家中添購大冰箱，應對疫情變化」，相信疫後網購的銷量不會顯著回跌。

記者： 周俊霖

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