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【騰訊700】60歲或以上王者食雞玩家 課金逾千元需通過人臉驗證

股樓投資 15:36 2020/12/12

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騰訊(00700) 旗下大受歡迎的遊戲《王者榮耀》及《和平精英》把防沉迷系統的應用範圍由未成年玩家擴闊至老年人玩家，在這遊戲擴大人臉識別使用範圍。兩大遊戲發公告指，實名認證60歲及以上的用戶，自然用消費亦即充值多於1,000元人民幣時，每筆支付需通過人臉識別驗證，才可繼續充值流程及參與遊戲。

【TikTok】傳KKR紅杉資本參與新一輪融資 字節跳動最新估值達14000億元  詳情請看【下一頁

【京東9618】京東擬斥54億元 投資社區團購平台興盛優選   詳情請看【下一頁

《王者榮耀》和《和平精英》推出以來大受玩家，卻因此衍生玩家沉迷遊戲，影響眼睛健康及耗費金錢等問題。今年中，在對已實名未成年人「限玩、限充、宵禁」基礎上，專門針對「孩子冒用家長身份信息繞過監管」的問題，擴大人臉識別技術應用範圍，識別未成年玩家。

另一方面，根據Sensor Tower發表的報告指，11月份內地App Store 手遊收入排行榜，《王者榮耀》及《和平精英》高踞首兩位。連同全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，《王者榮耀》上月累計收入4.67億美元，排名第一。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟

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