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【再創神話】減辣後拆售商廈　首批一小時沽清　鄭志剛：「新世界品牌受市場肯定」

股樓投資 14:37 2020/12/12

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政府撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅後，新世界 （00017） 趁機出售位長沙灣荔枝角道888號的商廈。市場消息指，首輪推出的30伙單位，在周六（12日）早上開始出售，僅一小時已售罄，成交價由775.2萬元起，至最貴3,343.9萬元，平均呎價約1.3萬元，套現逾6億元。據悉，約兩成買家是投資者，更有投資者花約8,520.2萬元，連購入4伙單位。

值得留意的是，今年疫情持續肆虐，打亂發展商的銷售部署，惟新世界卻能把握較佳的時機推售項目，可見集團銷售團隊的功力。以上述商廈項目為例，平均呎價約1.3萬元，最高呎價更為16,420元，為疫情後區內新高。此外，與港鐵（00066）合作的大圍站上蓋住宅項目「柏傲莊」，更於第四波疫情爆發前，累售逾2,100伙單位，套現超過238億元。

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新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「繼大圍新盤柏傲莊疫市創賣樓神話後，集團再推售甲級寫字樓項目，同樣創出銷售佳績，反映新世界品牌受市場肯定，集團幾年前已進駐長沙灣這新核心商業區的策略具前瞻性，正好切合買家對優質商廈物業的需求。」

事實上，新世界近年積極投資長沙灣，政府早前先後批出3幅商業地，均由新世界奪得。當時鄭志剛稱，集團十分看好九龍西發展，銳意於該區打造一個「新世界新興產業生態圈」。以今次出售的荔枝角道888號為例，新世界於2017年以約40.288億元投得。

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資料顯示，荔枝角道888號將建成一幢樓高28層的甲級寫字樓，單位建築面積由502平方呎起，至最大2,613平方呎，全層建築面積則約24,044平方呎至24,426平方呎，預計2022年4月落成。

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撰文 : 黄卓賢

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