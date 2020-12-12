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低學歷；高工資 5大工種你要知

環球政經 14:08 2020/12/12

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前人說「書中自有黃金屋」，但今時今日學歷與工資又真的是否與學歷成正比？其實有些行業學歷要求不高，日薪卻以4位數字起跳，如果大家下定決心轉型，不妨參考一下。

1.攀樹師
學歷要求：中三以上
薪酬：最高可達$6000元一日

【網民熱話】網民見工被主管指轉工頻繁 被要求寫「悔改書」？：【下一頁

香港人對於樹林保育的關注度愈來愈高，「香港雇員再培訓局」的註冊攀樹師證書課程，協助學員考取攀樹師資格，工作性質包括爬樹、清理、修剪樹枝、為樹木除蟲、維持樹木健康成長等。

2.洗碗員
學歷：無要求
薪酬：月入$13,000或以上

洗碗屬於厭惡性工作，每天面對的碗、碟數量也非常多，每日工作時間超過10小時或以上。因此有不少僱主才以高薪聘請。

3.肉類分割技術員
學歷：無要求
薪酬：月入$20,000或以上

每天要在濕答答的環境裡工作，而且臭氣熏天，令到很少年輕人肯加入這個厭惡性行業，導致嚴重缺乏人手。所以業界才會把行業的名稱改為「肉類分割技術員」來吸引新一代。每天工時約9小時，工作、收入高且穩定，如果放得下身段及抵得住工作環境不妨考慮。

 

4.海員
學歷：中學畢業
薪酬：夜航員能月入$20,000或以上(要視乎職位而定)

航海員只需中學畢業就可以入職。香港海事訓練學院都有提供專業培訓，新人可由見習船員做起，然後慢慢晉升為夜航員、大副、船長，只要通過晉級考試，月薪可高達3萬，而船長的起薪點大概由4萬起，還有各類的津貼，可以月入近5萬！不過要成為船長都需要8-10年的時間，如果喜歡大海的話，不妨考慮一下。

航行業寒冬 南韓飛行員被迫轉工做代駕：【下一頁

5.建築工人
學歷：按工作需求而定
薪酬：例如紮鐵、釘板的日薪可達$1,500

是紮鐵、釘板等建築專業工種，日薪可高達$1,500，就算搭棚也有$1,400一日。不過入職前一定要報讀政府應可的專業課程獲得專業牌照。不過這行業需要相當的體力，「好天曬，落雨淋」，而且很容易受傷，所以入職前要好好考慮清楚。

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責任編輯：翁嘉陽

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