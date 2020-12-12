【樓市熱話】600萬預算買2房 揀東涌定九龍灣？　網民：買樓一定係買地段

香港地買樓預算不多的話，若要樓齡新面積就要細少少，若要大單位就可能揀舊樓，可說是人生交叉點。最近有網民在討論區發帖，指自己有600萬預算上車，在東涌東環及九龍灣淘大之間2揀1，想聽聽其他網友的意見，結果一面倒地揀九龍灣。

該網民透露，自己預算不多，希望以600萬買2房，本身在九龍東返工，他的考慮點是「淘大個地點係十分之好，但係樓齡太大，怕之後換樓麻煩；東環樓齡新，慳返裝修，但係返工距離遠。」就問網民應該點揀好。

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回應之網民一面倒支持他揀淘大，主要是返工距離近夠方便，「租劏房都唔住東環，你諗下你每日返工咁來回，啲時間值幾多錢?」、「返九東嘅話，東涌、大西北唔好諗，一定後悔」、「梗係淘大，交投多，市區地段根本唔怕賣唔出」。

也有網民建議出帖者，可考慮其他附近地區，如「買將軍澳或者藍田把啦。唔夠筆直就買居屋，揸車搭車浪費你一生半條命又何苦」、「你的情況不建議東涌。已經有人講左寶琳的細單位比較岩你，其實出到7球買滙景花園2房仲好」

其他網民回應：

你忍到每日瞓少四個鐘咪東涌，淘大起碼可以再戰20年，到時你分分鐘工都轉埋

淘大啦，反正你返九龍東，觀塘大塞車+港鐵故障都行到返工

之前屋企人轉工返觀塘，就算搭鐵都想喊，紅綠線逼到人貼人。搭巴士龍翔道塞到瘀紅色，日日浪費光陰唔知為乜。條件許可就買番九龍，將來轉工去中環、鰂魚涌返工都仲係方便。

香港人返工時間長，有時返到屋企沖涼就瞓，第日又晨早返工，每日留返一兩個鐘俾自己咪仲好。你有一家大細，想要大啲空間嗰時先考慮東涌啦

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記者：李兆明