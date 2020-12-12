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【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」

科技 13:43 2020/12/12

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Adobe PhotoShop等軟件，高據盜版軟件下載排行榜高位。（圖片來源：Adobe）

在家工作讓不少人要在自己的電腦裝置上繼續完成公司職務，不少業界工作都涉及使用專業軟件的需要，但正版軟件收費不算低廉，不少人都選擇以另類途徑「下載」軟件。英國IT機構分析Google資料，得出當地最常被搜尋的盜版軟件前三名皆為Adobe的圖像、影音編輯軟件，不幸成為大贏家。

IT公司Computer Disposal Limited透過分析Google搜尋資料，在英國首三位最常被盜版的電腦軟件，依序為PhotoShop、Illustrator、Premier，皆為Adobe旗下的編輯軟件；首20位中，更有10款為Adobe旗下的軟件，側面反映其品牌的受歡迎程度之高。其他設計軟件如Autocad亦在榜上，此外，亦包括防毒、密碼管理軟件等。

值得一提的是，Microsoft的軟件如Office、Word等雖然亦有入榜，但位置相對不算高，或因與專業設計軟件相比，文書軟件已預載至Windows，加上有其他雲端文書軟件服務可以替代。

在此提醒用戶，非法下載被破解的軟件，除了侵權，下載過程及安裝使用均會冒上不必要的電腦保安風險。

責任編輯: 周俊霖

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