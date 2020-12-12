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【TikTok】傳KKR紅杉資本參與新一輪融資 字節跳動最新估值達14000億元

股樓投資 14:20 2020/12/12

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騰訊(00700)勁敵之一，擁有今日頭條、抖音及抖音海外版Tiktok的內地互聯網公司今日頭條，剛進行一輪規模20億美元即160億元的融資,當中獲兩大美國私募基金KKR紅杉資本參與融資。消息又指，字節跳動獲給予的最新估值為1,800億美元，即14,000億元。估值雖仍落後於騰訊的56,370億元市值，卻仍高於另一科網巨企京東(09618)的10,021億元最新市值。

【2021展望】富瑞看好明年周期及價值股潛在升幅達15% 同時推薦6大港股  詳情請看【下一頁

【京東9618】京東擬斥54億元 投資社區團購平台興盛優選    詳情請看【下一頁

今年中《彭博》亦曾報道，字節跳動的估值已突破1,000億美元，即7,800億元，較2018年的750億美元上漲逾三成。今年初，有傳字節跳動股權出現非公開交易，對企業的估值更達1,400億美元，即約1萬億元。有傳今年首季，字節跳動收入為56億美元，按年大增1.3倍。

市場一直傳出，藉抖音大受歡迎而得以於近年迅速崛起的字節跳動，有意登陸資本市場。月前傳出，字節跳動正研究分拆抖音及今日頭條在港上市，亦考慮。把非內地業務在歐美市場上市。

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撰文 : 李尚毅

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