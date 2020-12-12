【雙12優惠】蘇寧易購：以舊換新iPhone12補貼加碼 最少700元

▲ 蘇寧易購：以舊換新iPhone12補貼加碼 最少700元

內地大型連鎖零售商蘇寧易購（深：002024）母企蘇寧電器雖然傳出財困消息，但蘇寧易購仍推出補貼。蘇寧易購宣布，自周六（12日）零時起，推出總額10億元（人民幣，下同）的「超級雙十二補貼」，用户登陸蘇寧易購APP即可享受補貼，而iPhone12新品以舊換新補貼加碼，補貼最高達1500元。

蘇寧易購指，用户通過蘇寧易購以舊換新購買iPhone12新機，除了舊機抵扣金額外，可獲得最高1500元的額外補貼。據悉，是次補貼範圍涵蓋iPhone12、iPhone12 mini等產品，用户舊機價值滿300元即可獲得700元補貼，舊機價值滿2000元額外補貼1000元，舊機價值滿5000元額外補貼1500元。

市傳蘇寧電器陷債務危機

早前市場傳出蘇寧目前債務規模龐大，且短期內需要償還的債務很多，現金流不足，資金流面臨較大壓力。及後，集團否認資金鍊斷裂，稱亦會按時按期足額兌付下周到期債券。

不過，日前有報道指，蘇寧創辦人兼董事長張近東、其子張康陽及南京潤賢企管將公司全部股權出質給阿里巴巴 （09988） 旗下子公司淘寶（中國）軟件有限公司，疑籌集資金。蘇寧隨後回應指，股權質押是正常的商業合作，對蘇寧易購戰略發展和正常經營無實質影響。

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編輯：袁諾曦