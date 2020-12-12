90後日打三份工存200萬 分享5大秘訣

香港年輕人代經常慨嘆上車難、存錢難，仿佛被一整片負能量濃罩著。不過，有一些年輕人卻是無怨無悔的默默努力，努力上車、存錢。最近一位名為「香港隊長」的90後Youtuber，分享自己的奮鬥經歷，存錢過程，引起網絡相當大的迴響。這位名為香港隊長的YouTuber稱有3份工作在身，現時儲存到200萬港元，他就此分享了一些存錢秘訣予各位讀者參考。

不購買奢侈品

首先「香港隊長」認為不需要的奢侈品就盡量不要購買。他認為不少窮人至中產階級都特別喜歡買奢侈品，原因是為了讓自己看上來更有檔次，但其實這會構成自己更大的財政負擔，更難存錢。

遠離負能量

此外，一些負能量的朋友盡量遠離，因為他們自己不能成功，因此也喜歡令朋友留在同溫層，你不想消費，他們會勸你消費，你立志「上車」，他們叫你不要「上車」，因為不值得這些朋友會令你更難達成目標。

培養自信

要達成存錢目標，甚至致富，自信其實也相當重要，因為有足夠自信才可以為信念把關，設立及執行更長遠的目標。

養成閱讀習慣

閱讀可以培開闊一個人的眼界，變相也會令自己更接近成功人士的思想，因此保持閱讀習慣也相當重要。

明白犧牲精神 停止抱怨

在別人休息時，你繼續工作，雖然付出與收獲不一定成正比，但這也是個或然率的遊戲，越多的嘗試與努力，其實也在增加自己成功的機會。

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責任編輯：翁嘉陽