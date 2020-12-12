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【新冠疫苗】美國FDA批准使用輝瑞疫苗 首劑預料一日內接種

環球政經 13:05 2020/12/12

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繼英國後，美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會亦在日前宣布，在17票贊成、4票和1票棄權的情況下，通過批准緊急使用輝瑞疫苗。現任總統特朗普（Donald Trump）表示，最快24小時內可以供美國人民接種。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）亦表示，美國民眾最快下周一(14日)起可接種疫苗。

【新冠疫苗】FDA：輝瑞疫苗符合標準　料將獲批准緊急使用授權   詳情請看【下一頁

【2021展望】富瑞看好明年周期及價值股潛在升幅達15% 同時推薦6大港股   詳情請看【下一頁

特朗普形容，疫苗花了9個月便成功研發，是史上最偉大的一次科學成就及另一個醫療奇跡。有關疫苗首批為數290萬劑，將運往美國全國各地，供住在療養院的長者和醫護人員使用。除了輝瑞疫苗，FDA委員會在同一會議也批准德國BioNTech研發的新冠疫苗緊急使用。

較早前，已有外媒援引述FDA報告指，輝瑞疫苗的有效性及安全性均符合緊急使用授權 (EUA) 申請標準。FDA強調該款疫苗的效用性，指注射第二劑7日後，能夠大大減少感染病毒的風險；但亦指出，目前針對16歲以下接種者、孕婦及免疫系統受損人士的數據不充分，另外注射後會出現副作用，例如接種部位痠痛、身體疲勞等。

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撰文 : 李尚毅

疫苗

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