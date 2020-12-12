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【疫市營商】智能單車頭盔今年銷售量增2.5倍　分析初創Lumos Helmet如何把握疫市商機

科技 12:02 2020/12/12

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Lumos Helmet共同創辦人及行政總裁陳有運表示，單車頭盔做好設計吸引消費者，比只靠硬銷安全信息更有效。

疫情改變消費者需求，亦造就不少意外暢銷的商品。智能單車頭盔初創Lumos Helmet便乘勢而上，今年銷售錄得2.5倍增長。其共同創辦人及行政總裁陳有運分享，其產品策略學習師法一些成功科企，先推出中高價產品，再逐步擴至更低價市場，公司要點是產品以設計取勝，吸引用戶選用。

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單車頭盔並非新穎產品，但智能穿戴科技卻讓它煥然一新。2015年在港成立的Lumos Helmet，主研發智能單車頭盔，頭盔裝上LED燈，配備遙控器，具打燈功能，亦內置減速感應器，可連接智能手錶等，成功打響名堂，能在Apple Store銷售，亦曾獲《時代雜誌》評為年度最佳發明之一。

疫情初期滯銷 封城後情況逆轉

陳有運接受專訪時說：「今年是非常特別的一年，年初制定年度計劃，如常制定溫和增長目標，但新冠肺炎爆發，3月看見銷售急跌，當時覺得，Oh my God！」他指，了解到全球各地店舖關門，人們勒緊錢包，他急需尋求對策，亦有設想過最壞的情況應怎處理。

但到4月，全球出現單車銷售熱潮，不少人同時購入單車與頭盔。原來，歐美多地受困封城，但仍需交通方法維持生活所需，亦有人抗拒公共交通，感到騎單車較安全。他續指，其頭盔貨源突然很緊張，因年初中國廠房供應受阻，仍未復常，而他們決定提早在眾籌網公布原定稍後才推出的新設計頭盔，「不少有興趣的消費者，轉為預購未來新產品。」

Lumos Helmet將推出第三代單車頭盔產品，定價較之前的明顯調低，冀加快打進主流市場。（Kickstarter圖片）

陳有運表示，今年營業額較去年急增2.5倍，「我們今年是有挑戰，但幸運地最終成績亦不錯。」公司創立逾5年，前兩代的單車頭盔暫共售出12萬副，而今年新推出的Ultra，連同Kickstarter及其他途徑，預訂數目有約3萬副，主要市場為美國、歐洲。

如何讓公司在今年成功更進一步？陳有運指出，公眾清楚道路安全問題，但仍有不少人拒絕在騎單車時佩戴頭盔，「當中甚至有人會聲言，生命是自己的，要依自己想法去做。」陳理解，勉強硬銷頭盔有助路上安全信息，不會有理想效果，該企選擇從設計入手--製作更實用、設計上更吸引的單車頭盔，讓消費者主動嘗試。

但他認同，讓戴頭盔成為主流用戶習慣仍是其業務持久發展的要點，「明年公司推廣會加強用戶教育與溝通，例如分享真實用戶的使用故事。」他以滑雪為例子：「多年前，沒太多人在滑雪時戴上頭盔，現在已是標準裝備。相信只要人數到達臨界點，使用（安全裝備）會變成生活習慣。」他補充，單車頭盔仍需一些時日才到達這普及程度，但電動單車的冒起、疫情對經濟以及生活習慣的影響、以單車送速遞外賣等B2B需求增加，以及整體對安全問題的關注，是業務驅動力。

記者: 周俊霖

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