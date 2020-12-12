  • 21°C
香港時間 : 20201212日 (六) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】美國批准緊急使用 特朗普：24小時內接種

環球社會熱點 13:03 2020/12/12

分享：

美國食藥局（FDA）周五（11日）晚宣布緊急授權使用輝瑞疫苗。

繼英國及加拿大政府批准使用輝瑞疫苗後，美國食藥局（FDA）周五（11日）晚宣布緊急授權使用輝瑞疫苗。美國總統特朗普（Donald Trump）對輝瑞疫苗獲批感到振奮，稱美國將於24小時內為民眾接種首批輝瑞疫苗。

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別 【下一頁】

美國FDA周五去信通知輝瑞（Pfizer），指出輝瑞疫苗的潛在及已知好處，超出疫苗對16歲或以上人群的潛在風險，對輝瑞疫苗作緊急使用授權。

輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗為美國首款獲批的新冠疫苗，疫苗的第三期臨床試驗數據顯示，如人們接種首劑疫苗後，相隔約3周再接種第二劑疫苗，疫苗的效用率達95%。如人們只接種首劑疫苗，疫苗效用率也達到50%。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）形容疫苗快速獲批是奇蹟：

新冠病毒於全球蔓延剛超過11個月的時間，FDA就授權新冠疫苗，稱得上是醫學奇蹟。

（It's nothing short of a medical miracle to have FDA authorization of a vaccine for Covid-19 just over 11 months since the virus was made known to the world.）

【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種 【下一頁】

輝瑞疫苗獲緊急使用授權後，當局料本周末於全國範圍分發疫苗。據悉，美國首階段會安排2,400萬人優先接種新冠疫苗，包括300萬居住於療養院人士及2,100萬負責治療新冠患者的前線醫護人員。

特朗普於社交媒體Twitter發表影片，指出首批疫苗將於24小時內（in less than 24 hours）接種。他形容疫苗可拯救數以百萬計的美國人性命，及徹底結束新冠肺炎疫情。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
今日
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應
2020/12/11
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應
【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息
2020/12/11
【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息
【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種
2020/12/10
【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種
【輝瑞疫苗】歐洲EMA遭黑客入侵 檢閱輝瑞疫苗資料
2020/12/10
【輝瑞疫苗】歐洲EMA遭黑客入侵 檢閱輝瑞疫苗資料
疫情 美國 特朗普 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間13:00）
【美國大選】22州撐拜登 促最高法院拒受理德州訴訟
【美國大選】22州撐拜登 促最高法院拒受理德州訴訟
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應