【輝瑞疫苗】美國批准緊急使用 特朗普：24小時內接種

繼英國及加拿大政府批准使用輝瑞疫苗後,美國食藥局(FDA)周五(11日)晚宣布緊急授權使用輝瑞疫苗。美國總統特朗普(Donald Trump)對輝瑞疫苗獲批感到振奮,稱美國將於24小時內為民眾接種首批輝瑞疫苗。

美國FDA周五去信通知輝瑞(Pfizer),指出輝瑞疫苗的潛在及已知好處,超出疫苗對16歲或以上人群的潛在風險,對輝瑞疫苗作緊急使用授權。

輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗為美國首款獲批的新冠疫苗,疫苗的第三期臨床試驗數據顯示,如人們接種首劑疫苗後,相隔約3周再接種第二劑疫苗,疫苗的效用率達95%。如人們只接種首劑疫苗,疫苗效用率也達到50%。

美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)形容疫苗快速獲批是奇蹟:

新冠病毒於全球蔓延剛超過11個月的時間,FDA就授權新冠疫苗,稱得上是醫學奇蹟。

(It's nothing short of a medical miracle to have FDA authorization of a vaccine for Covid-19 just over 11 months since the virus was made known to the world.)