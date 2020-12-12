【輝瑞疫苗】美國批准緊急使用 特朗普：24小時內接種

▲ 美國食藥局（FDA）周五（11日）晚宣布緊急授權使用輝瑞疫苗。

繼英國及加拿大政府批准使用輝瑞疫苗後，美國食藥局（FDA）周五（11日）晚宣布緊急授權使用輝瑞疫苗。美國總統特朗普（Donald Trump）對輝瑞疫苗獲批感到振奮，稱美國將於24小時內為民眾接種首批輝瑞疫苗。

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美國FDA周五去信通知輝瑞（Pfizer），指出輝瑞疫苗的潛在及已知好處，超出疫苗對16歲或以上人群的潛在風險，對輝瑞疫苗作緊急使用授權。

輝瑞與BioNTech共同研發的疫苗為美國首款獲批的新冠疫苗，疫苗的第三期臨床試驗數據顯示，如人們接種首劑疫苗後，相隔約3周再接種第二劑疫苗，疫苗的效用率達95%。如人們只接種首劑疫苗，疫苗效用率也達到50%。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）形容疫苗快速獲批是奇蹟：

新冠病毒於全球蔓延剛超過11個月的時間，FDA就授權新冠疫苗，稱得上是醫學奇蹟。 （It's nothing short of a medical miracle to have FDA authorization of a vaccine for Covid-19 just over 11 months since the virus was made known to the world.）

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輝瑞疫苗獲緊急使用授權後，當局料本周末於全國範圍分發疫苗。據悉，美國首階段會安排2,400萬人優先接種新冠疫苗，包括300萬居住於療養院人士及2,100萬負責治療新冠患者的前線醫護人員。

特朗普於社交媒體Twitter發表影片，指出首批疫苗將於24小時內（in less than 24 hours）接種。他形容疫苗可拯救數以百萬計的美國人性命，及徹底結束新冠肺炎疫情。

責任編輯：鄭錦玲