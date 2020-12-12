【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google

▲ 今年三星推出了Galaxy Z Fold2等摺機，預料明年市場將會持續開展摺機大戰。（圖片來源:：三星）

智能手機的潮流中，摺疊手機近一年已被預料成為手機廠商焦點，但最終大部分2020年推出的摺機，價錢偏高，品牌選擇亦有限。業界分析師爆料指出，明年會有更多品牌發表新摺機，最少5個廠牌會投入大戰，包括三星、Oppo、Vivo、小米與Google，市場選擇明顯會較現時為多。

>>【電子競技】「數碼娛樂領袖論壇」揭幕 聚焦電競產業發展商機

>>【蘋果晶片】不再依賴高通 傳蘋果將研發自家數據晶片

DSCC創始人兼首席分析師Ross Young指出，直至2021下半年摺機會有令人興奮的發展，三星將會推出至少就3款機型，內地品牌Oppo、Vivo、小米合計會有 4 款，此外Google也預計會推出首款Pixel摺機。他另指，一度出現爆料傳聞的三星Galaxy Z Fold Lite並不會出現，但會有一款Galaxy Z Flip Lite。三星之前亦有傳聞指出，明年初會出現一款較為廉價的摺機。

Ross Young所提到的品牌，當中或多或少都已出現相關的摺機研發傳聞，其中小米、華為的新機，據傳會採用三星的柔性玻璃技術，設計會是類似Galaxy Fold的內摺式設計。值得一提的是，Google去年亦有指在研發相關技術，傳聞指Google會在2021年第四季發表代號為「passport」的摺機。

責任編輯: 周俊霖