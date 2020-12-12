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【輝瑞疫苗】美國准輝瑞及BioNTech新冠疫苗緊急使用 特朗普：第一針24小時內施打

股市 10:56 2020/12/12

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【輝瑞疫苗】美國准輝瑞及BioNTech新冠疫苗緊急使用 特朗普：第一針24小時內施打

美國食品藥品監督管理局（FDA）批准輝瑞（美：PFE）及BioNTech（美：BNTX）研發的新冠疫苗緊急使用授權（EUA）申請，意味最快下周美國民眾可接種輝瑞及BioNTech的疫苗。美國早前共向輝瑞訂購了1億劑疫苗，據指，政府計劃將首批約290萬劑疫苗下周將分發到美國各地。

美國總統特朗普隨即發布影片，指疫苗將會於美國免費供應，而且已經開始運送至各洲份，第一針將於24小時內施打，並指長者及醫護人員優先接種疫苗，相信可快速減低死亡及住院治療數目。

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FDA表示，已確定輝瑞及BioNTech的新冠疫苗，簽發EUA的法定標準，數據證明疫苗適用於16歲或以上人士，而疫苗有效率達95%。

根據疾病控制和預防中心的指引，醫護和護養院院友預計將會優先接種疫苗。美國有約2100萬醫護和300萬護養院院友。

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編輯：袁諾曦

美股 BioNTech（美：BNTX） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗

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