【美股收市】聯邦政府避過停擺 道指倒升47點 迪士尼飆逾13%

美國參議院通過為期一周的臨時撥款法案 ，聯邦政府避過停擺 ，加上迪士尼披露視頻串流服務用戶勁增 ，刺激股價破頂，帶動道指收市倒升 ; 惟納指偏軟，標指連跌3天。

美股3大指數周五個別發展。道指曾挫178點失守三萬關，收報30046點，倒升47點；標指收報3663點，跌4點；納指收報12377點，跌27點。

迪士尼旗下視頻串流服務Disney+用戶達8,680萬，較10月初多逾1,300萬，並預期到2024年進一步增加逾2倍至2.6億，消息刺激股價急飆13.59%，是表現最好的道指成分股。

多間電動車製造商近期公布集資計劃，中國電動車製造商蔚來（美：NIO）擬配售最多6900萬股ADS，集資額可能高達27億美元(210.6億港元)，用作研發及發展下一代的自動駕駛技術、擴大及滲透銷售及服務網絡，以及一般營運資金。蔚來股價跌7%。

疫苗消息繼續牽動市場，美國食品及藥物管理局(FDA)批准輝瑞和BioNTech新冠疫苗的緊急使用授權，美國人可望於下周一或周二開始接種。與此同時，世衞組織(WHO)首席科學家表示，將於未來數周決定是否批准輝瑞(Pfizer)、莫德勒(Moderna)及阿斯利康(AstraZeneca)分別研發的新冠疫苗，用作緊急使用。至少有10個國家表明，有意在世衞批准後，跟隨容許這些疫苗作為緊急使用。輝瑞周五股價回吐1.5%。

美國新一輪紓困方案談判依然僵持，共和黨參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)的人員向國會辦公室表示，參議院共和黨人可能不會支持由兩黨提出、規模達9080億美元的紓困方案。

新紓困方案年內出台的可能性降低，市場避險情緒升溫，美元滙價升0.17%至90.98 ; 現貨金價報1839美元，漲0.14%。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，很大機會無法與歐盟就貿易協議達成共識，要國民為「硬脫歐」做準備。英鎊滙價受壓，曾低見1.3135美元，跌1.2%，其後跌幅反覆收窄。

數據方面，美國11月生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，預期為升0.2%；按年則增0.8%，符預期。美國密歇根大學12月美國消費者信心指數初值為81.4，高於預測的76.5。

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責任編輯：柯志宏