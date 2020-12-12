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【負利率時代】全球負收益債規模達18萬億美元　創歷史新高

股市 00:31 2020/12/12

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歐洲多國主權債早已變成負收益。

環球央行寬鬆政策持續，低利率甚至負利率已成為常態。與此同時，全球負收益債券規模已膨脹到一個新的紀錄，數據顯示，彭博巴克萊全球負收益債券指數的市值升至18.04萬億美元，創下歷史新高。就在本周，有大約1萬億美元債券的收益率變為負值。

目前全球27%的投資級債券收益率現在低於零，但由於各國政府和企業今年為應對新冠疫情的影響而大量發行債券，這一數字仍低於去年時30%的高位。

分析認為，各國央行持續的貨幣寬鬆及對疫情持續蔓延的擔憂，維持了投資者對風險較低的主權債券的興趣。周四，歐洲央行宣布將其資產購買計劃的規模擴大5000億歐元，以支持歐元區經濟復甦，這提振了債券多頭們的情緒。

另方面，澳洲短期國債和西班牙10年期國債的拍賣收益率都首次跌破零。

其中，澳洲政府出售了總計11億美元的負收益債券。有分析師表示，此次以負收益率出售債權資產可能是澳元匯率急劇飆升，導致投資者需求強勁復甦造成的。澳元兌美元周四一度衝破0.75的近兩年高點。野村證券分析師Andrew Ticehurst就指出：「這波強勁的負收益率債券買盤更多來自海外，投資者顯然是受到當前極低的外匯對沖成本的推動。」

歐元區各國主權債券已經早已陷入負收益區間，其中，德國、荷蘭和芬蘭三大經濟強國的整體收益率曲線在上個月就已經跌破零，南歐大部分國家的國債收益率也全部運行在負區間。

相關文章︰【歐央行議息】歐洲央行維持利率不變　緊急買債計劃加碼5000億歐元

【債務危機】永煤或再違約10億債下周到期　集團：流動資金不足　兌付存不確定

編輯︰侯景成

債券 負利率 歐元 澳元 美元 歐洲央行 澳洲 德國 芬蘭 荷蘭

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