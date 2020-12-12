【美股焦點】蘋果開始研發自家基帶晶片　未來或減少對高通依賴

▲ 蘋果研發自家基帶晶片。

外電引述消息稱，蘋果（美︰AAPL）硬件技術部門高級副總裁Johny Srouji在一場內部會議中披露，其於今年已經啟動內部基帶通訊晶片的研發，意味着將蘋果將推動自更多自研技術轉型。不過，Srouji並未披露蘋果自研基帶晶片何時將出貨。

基帶是智能手機中的一個關鍵零件，是用來合成即將發射的基帶信號，或對接收到的基帶信號進行解碼；是支持手機通話以及連接互聯網的關鍵元件。在Srouji看來，為確保蘋果未來有豐富的創新技術，像這樣的長期戰略投資是十分關鍵的。

目前蘋果採用的基帶晶片要高通（美︰QCOM）提供。惟雙方此前曾就專利費用問題對簿公堂，最終達成和解。

去年7月，蘋果宣佈以10億美元收購英特爾（美︰INTC）大部分智能手機基帶晶片業務，12月雙方正式完成交易。交易完成後，蘋果獲得超過1.7萬項無綫技術的專利，約有2200名英特爾員工將加入蘋果，這也意外意味着蘋果未來將大幅減少對高通（美︰QCOM）的依賴。

除此之外，Srouj還強調了蘋果在晶片方面的其他工作，包括最新MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini上使用的新M1處理器。他稱，蘋果還在研發一系列用於Mac的晶片。

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編輯︰侯景成