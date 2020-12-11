【美股焦點】Facebook面對反壟斷訴訟　為何股價不受影響？

▲ Facebook被指控壟斷。

美國聯邦貿易委員會（FTC）和48個州及地區的總檢察長聯盟，對Facebook（美︰Faceook）提起了兩宗反壟斷訴訟，分別針對Instagram和WhatsApp的收購案。然而，消息未能撼動Facebook的股價，其周四（10日）股價報277.12美元，跌0.3%。為何市場對這一消息基本上沒有反應？

訴訟針對的是Facebook進行的兩起收購，紐約總檢察長Letitia James指出，「近10年來，Facebook一直在利用其主導地位和壟斷力量打壓較小的競爭對手，扼殺競爭，這一切都是以犧牲普通用戶為代價的，這家公司在競爭對手威脅到公司統治地位之前就收購了他們。」

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按照目前訴訟資料，對Facbook而言，最壞的結果就是要分拆WhatsApp及Instagram。但若參考多年前微軟（美︰MSFT）的「世紀壟斷案」，今次Facebook要分拆業務的可能性也不大。

2001年結案的微軟反壟斷案，當時引起了極大關注度。微軟被指將其Internet Explorer瀏覽器與Windows作業系統綑綁銷售，構成壟斷並妨礙競爭，甚至一度面臨被逼分拆的風險。

最終微軟與美國司法部達成和解，避免公司被分拆。和解方案並沒有認定微軟將Internet Explorer瀏覽器與Windows作業系統綑綁銷售是違法行為，也沒有要求微軟必須把Internet Explorer從Windows作業系統產品銷售分出來。

有微軟案例在前，相信市場對Facebook要分拆業務的憂慮不大，尤其是當初這兩宗收購案都獲得監管當局批准。

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緃使分拆影響也不大

即便最終Facebook要分拆，相信影響也有限度。因為Windows與Internet Explorer的「共生關係」，與Facbook、WhatsApp及Instagram之間的關係不同混為一談。

目前Facbook與Instagram的用戶或有重合，但兩者完全可以獨立存在，而IE則是建基在Windows系統上，才有能夠擁有市場分額優勢。換言之，若IE不是Windows預設程式，可能會變得毫無競爭力。然而，Instagram及WhatsApp，在沒有Facbook的情況下也不會受到影響。

再者，司法程序須時極長，在此段期間，控辯雙方會經歷多輪拉鋸。Facebook完全有足夠時間，在Instagram及Whatspp分拆之前，重新研發替代品，並將用戶轉移至新程式。而參考過往案例，反壟斷訴訟有不少也是以和解方式收場。

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編輯︰侯景成