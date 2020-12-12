【清酒新世界@iM網欄】釀製．十四 古酒

日本古酒也稱為中國花雕酒，因為味道相似，但口味當然沒有那麼濃烈，而且飲過的人都會回味，甚至有人會配搭雪糕來享用，雖然感覺上奇怪卻出乎意料地合配。在日本不論是新酒、舊酒都沒有明確的法規定義，一般古酒以三年以上的熟成時間作基礎，而五年以上的就稱為熟成酒，也稱為秘藏酒。秘藏酒非常之罕見，原因是普遍酒藏都會隱秘收藏，通常收藏起來的都是珍藏品，那又怎麼可能隨時隨地能遇上呢？此外，清酒通常在火入後半年至一年左右才出售，由於保存時間較長，顏色及風味出現明顯變化，有時也會稱為古酒。

時至今天，雖然古酒或秘藏酒已商業化，但產量仍是非常少，已經不能用「可遇不可求」的說法，應該講「難以一遇」，所以遇到千萬不要錯過！現今的酒藏通常會用大吟釀，甚至最高級的酒以低溫貯藏及陳年超過五年來釀製秘藏酒，低溫貯藏不會令清酒的顏色轉成琥珀或金黃色，同時也不會如古酒般擁有濃厚香氣和複雜的味道。秘藏酒的顏色會較清澈，味道相對優雅溫和順暢！提醒各位秘藏酒必須放入冰箱儲存!至於古酒只需要陳年三年以上就好了，不需要任何低溫貯藏，所以古酒的顏色通常是淡黃色甚至是琥珀色作標準，當然古酒陳年的時間愈長顏色就會愈深。由此可見隨著不同的儲存溫度，清酒的顏色會有所改變，而且味道和香氣也有顯著的變化。品嚐古酒建議用紅、白酒杯，有助透度之餘更可真切聞到香味及觀賞酒色。

下星期我會分享有關日本古酒的歷史，最後當然要介紹一枝秘藏酒，來自北海道的「国士無双 杜氏の酒」 (秘藏酒)。以北雫酒米磨至40%來釀造的純米大吟釀，在長期低溫發酵及將壓榨後的清酒在冰溫貯藏，是一枝以「自由自在地製作清酒」為要求來釀造的純米大吟釀，口味前所未有，濃郁的哈蜜瓜果香和青瓜的清爽配搭雪糕果然一流！最重要的是這枝清酒全球只限量發售1000瓶，足見罕有，但卻讓我找到，Sake Moment真的什麼都有，有興趣可以到K11 Musea的敬酒碰碰運氣，運氣好的話必然不會令各位失望。

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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