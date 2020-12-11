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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】承傳經典菜式 大荳芽菜鬆

名人薈萃 21:50 2020/12/11

分享：

 

曾幾何時這一道菜是【奶奶。好煮意】榜首，因為經典、傳統、細緻多功夫，但要學亦不難。

奶奶想說網上可以找到五花八門的食譜，現在都講求創新，又要快，30分鐘要煮幾道菜，一些古老餸菜快要失傳了。這些菜式，賣相未必很吸精，花一堆功夫後上碟也不會吸引你相機，然而你吃的卻是父母的一番心意。

大荳芽菜鬆

材料{全部切碎}:
🔪大荳芽菜 (切碎後可落少少鹽)
🔪蠔豉 (先蒸熟)
🔪瘦肉 (剁碎，用豉油豆粉、鹽、麻油輕醃)
🔪菜脯或炸菜

煮法:
1.白鑊(即不用加油，更不要加水)用慢火將芽菜烘乾
2. 落油爆香乾葱、薑、蒜
3. 炒熟豬肉，加入蠔豉及少量生抽、糖、(或隨個人喜好，可加XO醬、磨豉醬)炒勻炒香
4. 最後加入菜脯/炸菜、大荳芽菜炒至乾身即可

要承傳就要動手做啦。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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欄名 : 跟奶奶學烹飪

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