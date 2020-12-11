【筍盤推介】 特大花園L型包圍全屋 在家日日都有渡假感覺 叫價平絕同類放盤

疫情愈來愈嚴峻，部份業主腳軟加快沽貨，臨近年底，市場的減價盤再增加，準買家也把握入市機會。以下介紹的特色單位放盤位於嵐山1期，由長實（01113）發展、位於鳳園路9號的嵐山，屋苑最大賣點是充滿大自然氣息。嵐山分2期落成，分別於2014年及2016年入伙，8座物業提供約1,350個單位。屋苜苑設有會所，設施包括健身室、電影院及乒乓球室。

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不過屋苑地點相對「隔涉」，若沒有私家車，住客出入市中心或港鐵站也要坐駁車，屋苑設免費穿梭巴士直達太和港鐵站，平均10分鐘一班，約5-8分鐘車程可達；或乘搭20A小巴也直達大埔墟港鐵站。另外屋苑也不設商場及商舖，周邊欠缺大型商場，鄰近商舖主要以便利店或茶座為主，住客需駁車要前往市中心一帶購物，因此屋苑樓價相對低水。

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以下介紹的放盤為嵐山1期8座 連花園特色單位，單位實用面積734平方呎，間隔為3房1套連儲物室，叫價930萬元，實用面積呎價12,679元。單位最大賣點，是擁有返888平方呎的特大花園，L型包圍全屋，有置身於大自然的感覺。單位叫價930萬元，實用面積呎價12,670元。而且整個嵐山的地下連花園單位只有15個，目前有3間放盤中，以上單位是當中叫價最平。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 嵐山1期8座連花園特色單位(物業編號: AQ96275744)

實用面積： 734平方呎 叫價： 930萬元 間隔： 3房1套連儲物室 賣點： 全嵐山地下連花園單位只有15個，目前有3間放盤中，這個單位是當中叫價最平

單位擁特高樓底 (3.3米/10呎8), 空間感十足

單位設有有888'呎特大花園，L型包圍全屋，私隱度高, 是目前3個連花園放盤單位之中面積最大

首置人士最高可承造八成按揭, 首期186萬元

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍