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【室內設計】夫婦擲逾100萬裝修1400呎豪宅　以LED燈營造「時光隧道」

理財智慧 21:59 2020/12/11

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今期「精明裝修」的個案，有夫婦花逾100萬元，聘請設計師為居住將近10年、位於九龍1,400平方呎豪宅重新設計裝修。裝修後，屋內以純白色並搭配大自然石材，又在走廊位置以LED滲光燈營造時光隧道效果，屋內同時兼顧儲物空間，在兩間睡房中都設有地台櫃。

【圖片】大廳格局：

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是次單位位於九龍擎天半島，實用面積為1,403平方呎，4人家庭居住。由於房屋已住了近10年，戶主便聘請室內設計師重新裝修。戶主喜愛簡約北歐的純淨風格，但設計師認為，屋內空間或過於簡樸。後來，他接納設計師的建議，為玄關與廳區加入特色裝潢，以提升整體空間的吸引力。

裝修後，不論是客廳電視牆身、主人房的廁所，以至廚房，都有大自然石材紋路紋的設計，又以白色作為主調。而屋內除了有主人房（配有套廁）和兩間客房外，另設有儲藏室、學習室和女傭房間。

【圖片】主人房格局：

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為了增加屋內的層次感，設計師特意在大門的走廊位置，以LED滲光燈製造一條「時光小隧道」。設計師藉把4,000k LED滲光燈槽，連接牆身至天花，同時配合放射式綫性鋪排，而構成時光隧道般的視覺效果。

鞋櫃對面的門，便是通向廚房空間，為U型格局，並設有不同廚櫃和吊櫃等增加儲物空間。廚房以灰白色調為主，同樣在地板和牆身使用灰色大自然石紋磚，並襯上白色家具，如吊櫃等，統一整間屋的風格。

【圖片】廚房及廁所格局：

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在主人房方面，以原木色地板和睡床，配搭上白色家具，如衣櫃等。連接主人房的套廁內，皆是用上淺灰色的大自然石材，並設有浴缸和企缸。豪宅同樣需要收納空間，因此兩間睡房均設有地台，做了3個延伸枱面位，可以增加收納量。至於睡床、書枱則放置地台上。

【圖片】其他房間隔局：

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聘請室內設計師，打造理想家居，固然讓人雀躍不已，但若消費者與設計師之間，未有完善溝通，最終成品有別於戶主心中的設計，就可謂得不償失。消費者宜多向設計師表達其想法，令雙方了解彼此的意見，設計師能準確地為顧客提供合適的設計方案。

裝修貼士：隱蔽物料宜用進口材料

設計師建議在遮掩工程的物料上，最好使用優質的進口材料，例如英國電綫、英國銅喉和進口高防護性的防水物料等。因為這些都是平時肉眼不見，但會影響房屋安全和耐用性，所以建議顧客在選材時多留意。

裝修價單：

  • 準備工程包括保險清拆保護、清潔：8萬元
  • 設計：4萬元
  • 泥水防水工程：28萬元
  • 假天花及燈槽：8萬元
  • 木器傢俬、全屋門等雜項：48萬元
  • 水電工程：20萬元
  • 油漆：12萬元
  • 全數合共128萬元

資料及圖片由室內設計平台SPACEPLAN提供
裝修公司︰Crown Interior Design Limited

 

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責任編輯：黎淑雯

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