【新股IPO】大唐集團2117首日掛牌微升0.7% 收市報4.59元 一手帳面賺30元

今日上市的新股，除了有泡泡瑪特（）之外，還有一隻內房股大唐集團（02117），不過兩者首日掛牌表現就各異，雖然兩新股都升，但大唐集團僅微升0.7%，又是一隻蝕手續費新股。

泡泡瑪特9992首日掛牌 先高後低 最多升1.12倍 收市升近80%報69元 一手帳面賺6100元，想知詳情請按：【下一頁】

大唐隻團今早以招股價4.56元平開，最高升至4.6元，低見3.61元，跌20.83%，幸好後市反彈，收市報4.59元，升0.7%；成交額8,830.8萬元；每手1,000股計，一手帳面賺30元。

該股是次上市的公開發售部份未獲得足額認購，招股價介乎3.6元至4.6元，並以上限定價。集資所得主要用作現有項目建設及還債等。

藍月亮6993擬以上限定價 超額認購逾300倍 凍資逾2900億，想知詳情請按：【下一頁】

大唐集團是內地物業開發商，專注於在選定經濟區域開發住宅及商業物業，現已將業務擴展至包括海西、北部灣等周邊城市、京津冀、長江中游、長三角及成渝等六大經濟區。

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記者：張以正