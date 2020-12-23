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【疫苗QA】 一文看清科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗購置部署及疫苗特點

Hot Talk 18:15 2020/12/23

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科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗，何時才會在香港出現？

政府交代防疫措施最新進展，其中新冠疫苗為重中之重。行政長官林鄭月娥表示，政府已與中國科興生物疫苗及輝瑞、bioNTech疫苗（輝瑞與復星醫藥合作，由復星醫藥負責物流）、牛津及AstraZeneca（阿斯利康）達成新冠疫苗預先採購協議，涉及2250萬劑疫苗，由於每款疫苗都需要打兩劑，採購量可覆蓋約1125萬人。

林鄭：已採購2250萬劑疫苗　將物色第四種疫苗以確保供應，可見【下一頁】

政府公布36間檢疫酒店名單，用作隔離酒店【下一頁】

科興疫苗、輝瑞疫苗及牛津及AstraZeneca疫苗三種疫苗各大不同，到港時間也不一樣。

    點擊圖片放大

1. 三種疫苗有何不同？

科興生物疫苗：最快明年1月到港，料初期可提供100萬劑，由於疫苗須打兩針，即首批可供50萬人使用，預計採購規模為750萬劑。

輝瑞及BioNTech疫苗：使用mRNA技術，首批100萬劑料最快明年首季到港，須打兩針，預計採購規模為750萬劑。

牛津及AstraZeneca疫苗：同樣採購750萬劑，最快明年下半年到港。

2. 三種疫苗效用率哪個最高？

科興生物疫苗：未有公布，科興早前指科興疫苗尚未得出有效數據【下一頁】

輝瑞及BioNTech疫苗：95%

牛津及AstraZeneca疫苗：62%至90%

3. 三種疫苗哪個儲存方式最容易？

科興生物疫苗：攝氏2至8度

輝瑞及BioNTech疫苗：攝氏零下70度

牛津及AstraZeneca疫苗：攝氏2至8度

林鄭月娥指，明年全民自願打針，詳看【下一頁】

圖看政府明年的疫苗部署

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4. 可以自由選擇接種的疫苗嗎？

林鄭月娥表示，政府透過疫苗接種計劃為市民接種，並非市場行為可選擇，政府要於有限的疫苗下作安排，且疫苗抵港時間不一，因此不可以講自由選擇。

5. 哪些人可優先接種疫苗？

優先群組應該是醫護人員、60歲以上的長者，特別是在院舍的長者，及某些長期病患者，之後可能是在長者院舍或殘疾人士院舍或護養院照顧長者的員工。這幾類優先群組已經佔全港約300萬人口。

相關文章：【旅遊氣泡】新加坡下周放寬台灣旅客入境限制　香港旅遊氣泡安排年底檢討

相關文章：【輝瑞疫苗】復星醫藥明年上半年或進口至少720萬劑新冠疫苗　已與航空公司商討

 

編輯：陳韻妍

疫情 復星醫藥（02196） 林鄭月娥 香港 疫苗

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