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歐盟下周公布《數碼市場法》 傳針對科網巨企改「把關者」定義

環球政經 20:08 2020/12/11

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多國陸續關注美國科網巨企壟斷情況。繼10月Google被美國司法部提出反壟斷訴訟，以及Facebook亦可能被迫出售Whatsapp及Instagram業務，歐盟亦將公布《數碼市場法》(DMA)，有外媒指有關修訂同樣針對科網巨企。

【美股焦點】被指iPhone防水廣告誤導消費者　蘋果遭意國罰款近1億元下一頁

有英國傳媒引述消息指，即將公布的《數碼市場法》，是修改了有關「把關者」（gatekeeper）的界定。據報，歐盟的新定義是在歐盟市場有4500萬或以上的用戶，而企業的業務涉及搜尋引擎或網上廣告等數碼服務範疇，只要符合當中兩個準則，歐盟即將其列為「把關者」。

三大科技巨頭出席聽證會 跨派議員連番炮轟政治偏頗下一頁

「把關者」需要遵從新規例，包括向用戶交代分派廣告的運算法、向所屬國家及研究機構交代如何處理違規訊息等資訊。其餘只涉及一個範疇的科企，歐盟委員會將按其定性分析界定該科企是否「把關者」。

目前有關法案仍有待最後定案，歐盟委員會將於下周二（15日）公布確實《數碼市場法》的細節。

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撰文 : 林展鋒

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