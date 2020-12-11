【文字藝術師@iM網欄】 《小王子》 曾經純真的我們

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文：張業淇

《小王子》

由法國貴族作家安托萬．德．聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry

）創作的經典兒童文學—《小王子》，屬於世界最暢銷的圖書之一，直至現在已被翻譯成二百五十多種語言的譯本。書中內容講述居住在B612星球的小王子與星球上的一朵玫瑰花吵架後，離開B612星到訪鄰近的星球，最後到達地球遇上狐狸和飛行員，並在地球死去的故事。

童心

作者在序章就呈現出小王子的童心和想像力。作者在小時候畫了一條吞了野獸的蟒蛇，大人都說那幅畫是帽子，唯獨小王子一下就認出了那是一條吞了大象的蟒蛇。被小王子要求畫一隻綿羊，但無盡作者怎麼畫，他都不甚滿意，最後畫了一個箱子，就說綿羊在裡面，這反而讓小王子高興起來。

人越大，越了解世界的規律，越知道生存的規則，同時被許多死板的知識和社會化限制了人發揮想像的空間。「這樣是對的」，「這樣是錯的」，這些由外在教育給我們的答案，令我們從小開始經歷格式化，人與人變得相似，心中的自我一天一天被否定、磨蝕，哪怕我們尚保留一點自我，都得抑制、掩藏下來，起碼在他人面前，我們要表現得正常一點，跟他們更像一點。

漸漸失去想像力，失去童真，害怕可能性背後的後果，心裡總是想著：「這樣做安全一點」，還是不要離經叛道好了。這些格式化慢慢內化成我們保護自己的方式，不想行差踏錯，也不想做錯了甚麼得罪別人，令人討厭自己。種種都是因為我們眼中的事物區分出了好壞，不過對孩子來說，他們不知道甚麼是好，甚麼是壞，他們只是純粹地做自己，流露純粹，做了甚麼被人責罰也是轉頭就忘記了，他們眼中的所有都是充滿可能性、想像力，充滿了美好。

大概成長到一個位置，我們該好好靜下來，返回心中那黯然失色的洞穴，亮起一盞燈，翻閱枱上那本記錄了童真的故事書，把最原來的自己重新記起來，好好欣賞自己，也欣賞世界那漸漸流逝，卻越益可貴的瑰麗。

要知道，頑石會受風沙浪嘯磨蝕，但它不曾退縮，不曾離去，而頑石也一直都是頑石。

（裝著綿羊的箱子）

重要

小王子到訪各個星球，遇上了國王、愛慕虛榮的人、酒鬼、商人、點燈的人、老地理學家、狐狸及飛行員，他們忙著命令人、尋找認同、懺悔、數星星、點燈滅燈、記錄探險故事、尋求主人及修理飛機。他們忙得不可開交，但被小王子問到忙碌的原因卻答不上來，又或者是小王子無法理解他們忙碌的原因。

這個世界的殘酷在於，不留一點時間，一絲空間讓人緩過來，喘口氣。自幼就要努力讀書，長大就要努力工作，可悲的是，努力不一定有結果，但不努力就必定有後果，可能是被父母責罰，可能是無法畢業，可能是被解雇。以上種種都令人要不斷跑，無論你累了、喝了、虛脫了，都得給我繼續跑，不跑就會成為失敗者。在這個自私而且貪婪的社會的監督下，我們哪有可能放慢腳步，思索真正重要的事物。試圖安慰讀者的是，我們人啊，都挺公平的，因為我們都在經歷社會的不公平。難道，這個世界就不像一個無從掙脫的牢籠、監獄麼？

大人就是這樣，總把努力都放在一些不重要的東西，這是擁有童心的孩子無法理解的。就問自己吧，到底你努力是為了甚麼？努力工作為了賺錢嗎？哪麼賺到錢又怎樣？到底你做的一切是為了怎樣一種更深層的意義和目標？這就好似洋蔥一般，要一層一層的剝開來，直至抵達所有努力和付出的核心，那就是對你真正重要的事情了。

所以說，不要再被地位、權力、收入等等的物質成就弄瞎了雙眼，不要說「賺錢很重要」，試著說「帶給我重視的人幸福，最重要」。

在一切的努力裡面，都要謹記初心，要知道重要的事物都與感受有關，或是自己的感受，或是別人的感受。所以說，捉緊重要的事物有很多方法，而方法本身並不重要，重要的是保護珍視的人的感受。

狐狸說：「我的秘密非常簡單：只有用心才能看見，真正重要的東西是用眼睛看不到的。」

「地球上的人在一座花園裡種了五千朵玫瑰，卻找不到他們想要尋找的⋯⋯」

勞碌之前，好好想想那是不是自己想要的。

希望我們都有停下腳步，靜下心靈，惦念「重要」的空間。

（小王子剛抵達地球）

擁有

到底怎樣才是擁有？記得那麼一段說話，原句和出處都忘記了，意思大概是；

「如果你擁有一樣事物，最後卻失去了，那其實你不曾擁有過它。

如果你真的擁有一件事，一樣物件，一個人，那麼你將永遠不會失去那人事物。如果那人事物的是不可控的，是會流逝的，是會從你身邊溜走的，那你怎能宣稱那是你的？

我們不曾擁有，一切都是經歷，不是擁有，也正因如此，我們才那麼執著於佔有，希望透過佔有而滿足自己一種「那是屬於我的」滿足感和安全感。當然，有感情的人都對會失去而感到痛楚，想要避免失去，想要竭力挽留。不過，這是需要學習的，學習失去，學習接受失去，也要學習感激發生過的一切經歷、旅程、回憶。

事實上，我們可以擁有一些人事物，但要先拋棄佔有和擁有的想法。發生過的一切都留有痕跡，這些痕跡就是你的擁有物，沒有人能掏空你的腦袋，把你想要記住的給移除。你想要一直擁有那人事物，是因為他們重要，而這份重要是因為你和他們的關係和發生過的事。那麼，只要把這份關係和連結，以及發生過的一切都好好保存在心底，不時懷念，又有誰能奪去你的擁有呢？縱然形態上他們不在了，但精神上卻一直在心底，這不過是擁有的方式變成了一種祝福罷了。

海內存知己，天涯若比鄰。反正怎麼失去，活在這個世界，總能再見。

「你為你的玫瑰付出的時光，讓你的玫瑰變得如此重要。」

「妳們很美麗，但是也很空虛。沒有人願意為妳們而死。當然，我的玫瑰花在一位路人的眼中看來，她很妳們一模一樣，但是對我來說，她比妳們全部加起來還要重要。因為是她，我才天天澆水；因為是她，我才小心翼翼拿玻璃罩蓋住；因為是她，我才用屏風遮蔽強風；因為是她，我才耐心除掉她身上的毛毛蟲；因為是她，我才聽她發牢騷、聽她自吹自擂，甚至有時候一言不發。因為她是我的玫瑰花。」

重要，是因為關係，更是因為時光；擁有，是因為彼此需要，更是因為回憶。

（小王子與狐狸）

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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