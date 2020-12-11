加拿大政府文件披露 杜魯多曾邀解放軍到美加邊境演練

加拿大有媒體取得政府文件，顯示總理杜魯多（Justin Trudeau）去年曾邀請中國解放軍到美加邊境，與加拿大軍方進行演練，其後五眼聯盟盟友美國對事件表達關注，最終加拿大國防參謀長溫斯（Jonathan Vance）決定取消聯合演練。

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加拿大媒體取得共34頁的機密文件，顯示加拿大去年曾提出與中國解放軍，進行多個軍事合作，包括邀請解放軍到加拿大進行聯合演練、雙方軍官作防衛協調等。

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文件指，國防參謀長溫斯表示美國知悉事件後表達關注，擔心中國通過演練從中得益，隨後溫斯決定取消演練，以及其他與中國共同進行的軍事交流。

但是決定引起加拿大政府內部意見分歧。據悉時任外交部副部長舒加特（Ian Shugart）曾致函國防部表達憂慮，指大副削減與中國的軍事合作，中國可能會覺得是為孟晚舟事件引發連串行動，包括中國拘捕兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃（Michael Spavor）所作出的報復。

文件又指，杜魯多對演練最終未能成事感到憤怒。加拿大保守黨外交影子部長莊文浩（Michael Chong）及國防影子部長貝贊（Jame Bezan）其後發表聯合聲明譴責杜魯多，批評自由黨政府想以推動加中兩國的軍事接觸取悅中國，過去兩年又無落力營救康明凱和斯帕沃，事件亦反映國家的國防和外交部門於對華政策上，並無協調且不一致。

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