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【滙豐控股 】恢復派息係好事　麥格理提醒滙豐前景仍未明朗？

股樓投資 20:15 2020/12/11

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麥格理指，英國央行批准滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等銀行恢復派息，預計銀行在派息政策上仍會保持謹慎及保守，市場對滙豐派息比率返回60%至70%屬過於樂觀。麥格理預計，滙豐明年的派息比率為60%左右，渣打則為26%左右。

麥格理認為盈利復甦及恢復派息是支持滙豐股價反彈的主要動力，不過在環球經濟反彈緩慢的情況下，滙豐的盈利前景仍不明朗，認為渣打恢復派息的刺激更大，相反滙豐則受惠較低，因此維持滙豐「跑輸大市」評級，目標價維持在33元。

今日滙豐股價跌0.6%至41.65元，與麥格理目標價有近兩成跌幅。

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撰文 : 謝克迪, CFA

目標價 派息 銀行 英國 經濟 滙豐控股（00005）
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