【科興疫苗】科興生物美國上市　內部股權鬥爭已停牌一年半

▲ 科興生物（美：SVA）雖為中資背景，但早已在美國上市，由去年2月起更停牌至今

各大藥廠屢傳疫苗研發利好消息，港府亦首次公開預先採購疫苗的部署，並透露現已與中國科興生物疫苗及輝瑞、BioNTech疫苗（輝瑞與復星醫藥合作，由復星醫藥負責物流）兩家新冠疫苗開發商簽約。BioNTech等公司大眾早已聽聞，但科興生物疫苗究竟何方神聖？翻查資料，原來科興生物（美：SVA）雖為中資背景，但早已在美國上市，由去年2月起更停牌至今。

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科興生物早於2003年已往納斯達克上市，可是市值規模不大，一直都不算是市場焦點。直到去年，才因私有化引發股權爭議並罕有地動用「毒丸計劃（poison pill）」，受到外界關注，其後更在內訌不斷升級後停牌，至今未復市。據內地媒體所述，科興生物創辦人尹衛東與未名醫藥（SZ：002581）董事長潘愛華本身「亦師亦友」，最終則因爭奪科興生物控制權而對簿公堂。

▲ 科興生物上市以來表現，03年上市處1美元以下水平，09年高見12.5美元，2019年2月22日停牌，停牌前報6.47美元。

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所謂「毒丸計劃」，即公司為免遭惡意收購而動用的防禦策略，例如授予惡意收購者以外的股東，以大幅折扣價認購額外股票，從而稀釋惡意收購者股權，增加收購成本。

值得注意是，科興生物雖見停牌，但在港上市的藍籌股中生製藥 （01177） ，卻入股了科興生物旗下子公司北京科興中維生物技術（科興中維），所以投資者若十分喜歡科興生物之疫苗概念，本港市場亦有選擇。

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編輯：莫亦熙