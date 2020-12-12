  • 22°C
香港時間 : 20201212日 (六) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科興疫苗】科興生物美國上市　內部股權鬥爭已停牌一年半

股市 10:21 2020/12/12

分享：

科興生物（美：SVA）雖為中資背景，但早已在美國上市，由去年2月起更停牌至今

各大藥廠屢傳疫苗研發利好消息，港府亦首次公開預先採購疫苗的部署，並透露現已與中國科興生物疫苗及輝瑞、BioNTech疫苗（輝瑞與復星醫藥合作，由復星醫藥負責物流）兩家新冠疫苗開發商簽約。BioNTech等公司大眾早已聽聞，但科興生物疫苗究竟何方神聖？翻查資料，原來科興生物（美：SVA）雖為中資背景，但早已在美國上市，由去年2月起更停牌至今。

一文看三大疫苗Q&A【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

科興生物早於2003年已往納斯達克上市，可是市值規模不大，一直都不算是市場焦點。直到去年，才因私有化引發股權爭議並罕有地動用「毒丸計劃（poison pill）」，受到外界關注，其後更在內訌不斷升級後停牌，至今未復市。據內地媒體所述，科興生物創辦人尹衛東與未名醫藥（SZ：002581）董事長潘愛華本身「亦師亦友」，最終則因爭奪科興生物控制權而對簿公堂。

科興生物上市以來表現，03年上市處1美元以下水平，09年高見12.5美元，2019年2月22日停牌，停牌前報6.47美元。

科興早前指，科興疫苗未得出有效數據【下一頁】

所謂「毒丸計劃」，即公司為免遭惡意收購而動用的防禦策略，例如授予惡意收購者以外的股東，以大幅折扣價認購額外股票，從而稀釋惡意收購者股權，增加收購成本。

值得注意是，科興生物雖見停牌，但在港上市的藍籌股中生製藥  （01177） ，卻入股了科興生物旗下子公司北京科興中維生物技術（科興中維），所以投資者若十分喜歡科興生物之疫苗概念，本港市場亦有選擇。

相關文章：【股東增持】中生製藥創始人月內3度增持 持股量增至8.4% 涉資逾6億

編輯：莫亦熙

香港股票 美股 中國生物製藥（01177） 股票 概念 藍籌股 停牌 收購 私有化 中國

上一篇文章

【天氣轉冷】天文台：周二市區氣溫最低見13度

下一篇文章

【疫苗QA】中國疫苗科興1月率先抵港　 一文看清科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗購置部署及疫苗特點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國產疫苗】科興疫苗成港府預先採購疫苗之一　早前傳97%有效、科興：尚未得出有效數據（第二版）
【國產疫苗】科興疫苗成港府預先採購疫苗之一　早前傳97%有效、科興：尚未得出有效數據（第二版）
【香港買疫苗】港府向科興生物輝瑞預先採購疫苗、明年全民自願打針　設36間指定檢疫酒店（圖解三疫苗購置部署）
【香港買疫苗】港府向科興生物輝瑞預先採購疫苗、明年全民自願打針　設36間指定檢疫酒店（圖解三疫苗購置部署）
【HSBC滙豐】滙豐年派0.51美元股息成絕響？ 一文看清券商點估滙豐派息
【HSBC滙豐】滙豐年派0.51美元股息成絕響？ 一文看清券商點估滙豐派息
【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元
【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR守41關　夜期收市跌82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR守41關　夜期收市跌82點（不斷更新）