【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港提早提取MPF

▲ 積金局稱，單靠回鄉證或BNO不足成為「永久離港」提早申索強積金。

移民一直坊間熱話，有不少市民因移民而計劃申請提早領取MPF。積金局執行董事（政策）余家寶表示，單靠「回鄉證」及英國國民（海外）護照（BNO）這些旅遊證件是不足成為「永久離港」提早申索強積金的證明。

余家寶解釋，「回鄉證」是大部分港人擁有的旅行證件，因此單憑「回鄉證」是不足以作為計劃移居中國內地的證明，申請人須出示「回鄉證」以外的證明文件，包括港澳台居民居住證、租住房屋的合約、委聘書等，作為「永久離港」的證明。同樣地，單憑出示BNO亦不足以作為移居英國的證明，申請人應出示其他證明文件，讓受託人可整體審視個案。

單憑BNO不可證明永久離港、仍需提交當地居住文件佐證

她表示，如果成員以「永久離港」的理由申請提早提取強積金，那麼必須要滿足下列條件。申請人必須先向受託人提交申索表格、相關文件和證據，以及法定聲明，聲明自己在特定日期永久離開香港往其他地方居住，以及無意返回香港工作或再定居。而申請人有責任提供令受託人信納其已獲准在香港以外地方居住的文件及資料作佐證，以供核實。

如計劃成員並非真正永久離港，卻作出虛假聲明，訛稱以「永久離港」為理由申請提早提取強積金，有關申索人已涉嫌違反《強積金條例》。如有證據顯示其宣誓屬虛假，積金局可提出刑事檢控，首次定罪最高可被判罰款10萬及監禁1年。

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編輯：陳華