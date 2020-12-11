【旅遊氣泡】新加坡下周放寬台灣旅客入境限制　香港旅遊氣泡安排年底檢討

▲ 新加坡現已放寬對汶萊、新西蘭、澳洲、越南及內地旅客的入境限制1

部分亞洲國家疫情漸現受控跡象，新加坡宣布，由下周五（18日）開始，放寬對台灣旅客的入境限制。根據新政策，台灣旅客只要在出發往新加坡前申請「航空通行證」，然後抵達新加坡後在當地機場接受病毒檢測，檢測結果呈陰性的話，便即獲准在新加坡內活動毋需隔離，惟逗留期間需全程使用新加坡當局研發的手機應用程式，以便追蹤密切接觸者。

新加坡現已放寬對汶萊、新西蘭、澳洲、越南及內地旅客的入境限制，截至周四（10日）為止，一共批准超過9200宗入境申請，其中4050人已入境，當中並無人士抵埗後出現陽性測試結果。

值得注意是，本港早前亦曾希望與新加坡設「航空旅遊氣泡」，以便利兩地人流。可是，鑑於本港爆發第四波疫情，商務及經濟發展局局長邱騰華上月21日已指香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」延期推行，並將於今個月底檢視2021年的「航空旅遊氣泡」安排。

編輯：莫亦熙

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